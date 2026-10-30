В Екатеринбурге женщина украла из банкомата забытый кем-то миллион Женщина забрала из банкомата в Екатеринбурге чужой миллион

Москва30 окт Вести.Жительница Екатеринбурга забрала из банкомата забытый другим посетителем миллион рублей. Об этом пишет RG.RU.

По данным издания, потерпевший обратился в полицию 23 октября. Он сообщил, что днем положил на счет через банкомат крупную сумму денег от продажи авто, разделив ее на несколько транзакций. Выйдя на улицу, он заметил, что последняя транзакция в 1 025 000 рублей не поступила на счет, но, вернувшись, уже не обнаружил денег в банкомате.

Сотрудники угрозыска отдела полиции № 9 Верх-Исетского района посмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина, которая ожидала своей очереди к банкомату, забрала деньги. Какое-то время она пыталась бороться с искушением, но проиграла эту борьбу.

Подозреваемой оказалась 54-летняя жительница Первоуральска. Она призналась в содеянном и вернула все деньги владельцу. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, женщину отпустили под подписку о невыезде.