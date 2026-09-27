Москва27 сенВести.В Москве возбуждено уголовное дело по факту кражи. Женщина украла сумочку с ее содержимым из незакрытого автомобиля, сообщает полиция столицы.
Преступление было совершено в поселении Сосенское. Владелица машины не заперла ее и ушла, а по возвращении обнаружила пропажу.
Внутри брендовой сумки находились мобильный телефон, золотые цепочка и браслет, а также 15 тысяч рублейнаписано в публикации полиции
Общий ущерб оценен в 315 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантка была задержана и заключена под стражу.