Жительница Москвы нанесла ущерб в 315 тыс. руб., украв сумочку из машины

В Москве женщина украла сумочку из незапертой машины, ущерб – 315 тыс. руб. Жительница Москвы нанесла ущерб в 315 тыс. руб., украв сумочку из машины

Москва27 сен Вести.В Москве возбуждено уголовное дело по факту кражи. Женщина украла сумочку с ее содержимым из незакрытого автомобиля, сообщает полиция столицы.

Преступление было совершено в поселении Сосенское. Владелица машины не заперла ее и ушла, а по возвращении обнаружила пропажу.

Внутри брендовой сумки находились мобильный телефон, золотые цепочка и браслет, а также 15 тысяч рублей написано в публикации полиции

Общий ущерб оценен в 315 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантка была задержана и заключена под стражу.