Жительница Приамурья обвиняется в краже у соседа телефона и денег Ранее судимая жительница Приамурья предстанет перед судом за кражи у соседа

Москва26 окт Вести.В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34‑летней жительницы Ивановского округа, ранее судимая женщина обвиняется в двух эпизодах краж у соседа, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что ночью 30 мая злоумышленница похитила у соседа телефон из незапертого авто, а затем, пока мужчина спал, в доме с помощью СМС‑команды перевела 30 тысяч рублей сожителю, а потом – себе. Позже она вновь пришла к соседу под предлогом возврата ключей, заметив под диваном сумку, забрала из нее 215 тысяч рублей. Потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемую.

Материалы дела направлены в суд говорится в сообщении

Женщина полностью признала вину, возместила ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.