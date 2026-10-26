Срок грозит жительнице Приамурья за кражу почти 24 тысяч рублей с чужой карты

Жительница Приамурья обвиняется в краже 24 тыс. рублей с чужой банковской карты Срок грозит жительнице Приамурья за кражу почти 24 тысяч рублей с чужой карты

Москва26 окт Вести.В Амурской области завершено расследование уголовного дела о краже почти 24 тысяч рублей с чужой банковской карты, материалы направлены в суд, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 3 августа женщина встретилась с односельчанином‑пенсионером на автобусной остановке в Васильевке — оба были в нетрезвом состоянии. По просьбе мужчины она купила в спиртное, расплатившись его банковской картой с функцией NFC, а затем той же картой оплатила проезд в автобусе, потом оставила ее у себя. Прибыв в Белогорск, женщина в течение двух дней активно пользовалась картой в магазинах и АЗС. Пенсионер обнаружил пропажу карты дома, увидев в телефоне уведомления о списаниях, которые он не совершал, обратился в полицию.

Полицейские установили подозреваемую, она признала вину, частично возместила ущерб. Сейчас находится под подпиской о невыезде говорится в сообщении

За это преступление предусмотрено до 6 лет лишения свободы.