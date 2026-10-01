Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в краже с банковского счета Житель Камчатки предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета

Москва1 окт Вести.В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, он обвиняется в краже денег с банковского счета, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.

Следствие установило, что в июле текущего года мужчина со своей сожительницей направлялся из села Эссо в краевую столицу. По пути автомобиль попал в ДТП, в результате которого на следующий день женщина скончалась. Ее кредитная карта осталась у фигуранта. В течение двух дней он расплачивался ею за продукты, алкоголь, портативный аккумулятор, одежду. Прибыв в Елизово, обвиняемый передал карту сыну умершей, не сообщив о своих покупках.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Банку причинен ущерб на сумму свыше 47 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину. Причиненный ущерб не возмещен.