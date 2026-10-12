Москва12 окт Вести.У российского турагента в бизнес-зале аэропорта Шереметьево в Москве украли рюкзак. Историю девушки опубликовал Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Потерпевшая рассказала Telegram-каналу, что ждала своего вылета в бизнес-зале и решила немного пройтись, а рюкзак оставила на скамейке.

Возвращаюсь – его нет. Пришлось писать заявление в полицию и лететь без него. Хорошо, документы и деньги при мне, но и там тоже были полезные вещи: зарядки, штативы, айпад… поделилась девушка

В публикации отмечается, что в зале очень много камер и что в аэропорту пообещали разобраться с ситуацией.