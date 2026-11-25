Телеведущую Лазареву обокрали во время перелета в Лиссабон Mash: у телеведущей Лазаревой украли золотые украшения при перелете в Лиссабон

Москва25 ноя Вести.Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ, внесена в реестр террористов и экстремистов) заявила, что из ее багажа пропала часть золотых украшений во время перелета в Лиссабон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По ее словам, после рейса авиакомпании TAP Air Portugal она обнаружила в чемодане две расстегнутые косметички. Злоумышленники похитили примерно половину украшений, среди которых были золотые серьги и кольца с жемчугом. При этом серебренные украшения воры не тронули.

Телеведущая уточнила, что не собирается требовать компенсацию, однако письмо авиакомпании с жалобой на случившееся она уже написала.

В декабре 2025 года Лазарева обжаловала в Верховном суде РФ приговор по делу об оправдании терроризма. Через три месяца прокурор попросил приговорить телеведущую к семи годам заключения. В настоящее время она находится в международном розыске.