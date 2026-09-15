Ким Кардашьян получила компенсацию в 1 евро за разбойное нападение на нее Суд присудил Ким Кардашьян компенсацию в 1 евро после нападения грабителей

Москва15 сен Вести.Суд в Париже вынес решение присудить американскому блогеру и участнице телешоу Ким Кардашьян символическую компенсацию в размере 1 евро (менее 100 рублей) по делу о вооруженном ограблении в Париже в 2016 году. Информацию об этом распространило агентство "Рейтер" со ссылкой на адвоката другого истца.

Ким Кардашьян получила символическую компенсацию в размере одного евро от грабителей сказано в материале

Адвокат заверил, что Кардашьян сама запросила в качестве компенсации такую сумму.

Разбой произошел в октябре 2016-го в парижском отеле Hôtel de Pourtalès, когда там остановилась Кардашьян. Несколько вооруженных злоумышленников в масках ворвались в номер, связали телезвезду и похитили драгоценности на сумму примерно 9 млн евро (около 875 млн рублей), включая помолвочное кольцо. После этого преступники скрылись. В мае прошлого года парижский суд вынес приговоры десяти обвиняемым.

По данным из СМИ, большинство украденных драгоценностей вернуть не удалось. При этом один из злоумышленников успел написать книгу "Я похитил Ким Кардашьян".