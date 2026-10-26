По факту пропажи изъятых у Лерчек в ходе обыска украшений вновь возбудили дело Следователи вновь возбудили дело по факту пропажи изъятых украшений Лерчек

Москва26 окт Вести.По факту пропажи ювелирных изделий на сумму около 15 млн рублей, изъятых в ходе предварительного расследования дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, снова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что следователя по делу Лерчек обвинили в халатности.

По делу обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) предъявлено тому же следователю, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) отметил собеседник агентства

Речь идет о пропаже дорогостоящих часов и браслетов известных брендов.

Ранее сообщалось, что пропажа украшений Валерии Чекалиной обнаружилась во время экспертизы.