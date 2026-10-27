Следователь не признает вину в халатности из-за пропажи украшений блогера Лерчек

Следователь по делу Лерчек не признал вину в халатности из-за пропажи украшений Следователь не признает вину в халатности из-за пропажи украшений блогера Лерчек

Москва27 окт Вести.Следователь, занимавшийся уголовным делом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), не признает вину в халатности, из-за которой пропали изъятые в ходе расследования ювелирные изделия стоимостью 14,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ходе следственных действий обвиняемый по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ заявил о непричастности и опроверг халатность, повлекшую особо крупный ущерб.

Он утверждает, что по исчезнувшим украшениям не была проведена оценочная экспертиза, а значит, установить стоимость пропавших браслета и часов теперь невозможно.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи ювелирных изделий, изъятых в ходе предварительного расследования дела в отношении Валерии Чекалиной, снова возбудили уголовное дело.