Во время экспертизы обнаружилась пропажа украшений Лерчек на 14,4 млн

Пропажа украшений Валерии Чекалиной обнаружилась во время экспертизы Во время экспертизы обнаружилась пропажа украшений Лерчек на 14,4 млн

Москва17 окт Вести.Пропажа украшений на сумму около 14,4 миллиона рублей блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обнаружилась во время экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу браслета Bulgari и часов Rolex, изъятых в ходе обыска у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), когда вскрывали полученный конверт с ювелирными украшениями отмечается в сообщении

Во время следственных действий по уголовному делу в отношении Лерчек, по данным МВД, часть изъятых материальных ценностей не была приобщена к делу в качестве доказательств и хранилась с нарушениями.

Так, у блогера пропали ценности на примерно на 14,4 миллиона рублей. Одному из следователей была вменена статья 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После прокуратура прекратила дело.

Источник отметил, что следователь направил украшения на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы имени проф. А.Р. Шляхова при Минюсте России. Там во время вскрытия конверта под камерами эксперты обнаружили пропажу.

Отмечается, что во время обыска у Лерчек изъяли 22 комплекта украшений премиальных брендов.

Ранее сообщалось, что Лерчек отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях.