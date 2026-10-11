Москва11 октВести.Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась проходить проверку на детекторе лжи, связанную с пропажей украшений блогера на сумму почти 14,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Чекалина отказалась от прохождения проверки на полиграфе в рамках доследственной проверки по факту пропажи у нее ювелирных изделийговорится в сообщении
Речь идет о ювелирных украшениях, которые были изъяты во время обыска, но пропали из дела к концу предварительного расследования в отношении Чекалиной.
Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Все следователи по делу блогера прошли проверку на полиграфе, однако результаты показали непричастность правоохранителей к выдвинутым подозрениям.
Ранее сообщалось, что прокуратура отменила дело против следователя о пропаже украшений Чекалиной.