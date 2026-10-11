Валерия Чекалина отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях

МВД: Лерчек отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях Валерия Чекалина отказалась проходить полиграф по делу об исчезнувших украшениях

Москва11 окт Вести.Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась проходить проверку на детекторе лжи, связанную с пропажей украшений блогера на сумму почти 14,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Чекалина отказалась от прохождения проверки на полиграфе в рамках доследственной проверки по факту пропажи у нее ювелирных изделий говорится в сообщении

Речь идет о ювелирных украшениях, которые были изъяты во время обыска, но пропали из дела к концу предварительного расследования в отношении Чекалиной.

Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Все следователи по делу блогера прошли проверку на полиграфе, однако результаты показали непричастность правоохранителей к выдвинутым подозрениям.

Ранее сообщалось, что прокуратура отменила дело против следователя о пропаже украшений Чекалиной.