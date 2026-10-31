Обвиняемому в халатности следователю по делу Лерчек не избрали меру пресечения

Следователю по делу Лерчек не стали избирать меру пресечения Обвиняемому в халатности следователю по делу Лерчек не избрали меру пресечения

Москва31 окт Вести.Следователю, которого блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обвинила в пропаже изъятых в ходе предварительного расследования по ее уголовному делу ювелирных изделий, не стали избирать меру пресечения, передает ТАСС.

Как пояснили агентству в правоохранительных органах, в отношении фигуранта дела о халатности не стали просить избрать такую меру, как запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку правоохранители не усмотрели в этом необходимости.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Чекалиной ювелирных изделий правоохранители вновь возбудили уголовное дело.

В отношении фигуранта не стали избирать или просить для него избрать такую меру, как запрет определенных действий или подписку о невыезде и надлежащем поведении, так как правоохранители не усмотрели в этом необходимости говорится в сообщении

Обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, предъявлено тому же следователю, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий, напоминает агентство.

В деле о халатности речь идет о дорогостоящих часах и браслете известных брендов.

Сам фигурант в ходе следственных действий отверг обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, поскольку по исчезнувшим у Чекалиной ювелирным изделиям, по его словам, даже не была проведена оценочная экспертиза. В этой связи, утверждает он, стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь установить невозможно.