Блогер Юлия Годунова рассказала о пропаже дорогого кольца Дорогостоящее кольцо пропало у блогера Юлии Годуновой в такси

Москва25 окт Вести.Блогер Юлия Годунова сообщила, что полгода назад лишилась дорогого кольца, забыв его в такси. По ее словам, стоимость, по данным, полученным через ChatGPT, достигает 50 миллионов рублей. Об этом сообщает 112.

Украшение было подарком от блогера Влада А4 — он вручил его Юлии после того, как у пары родилась дочь.

Юлия связалась с водителем через службу поддержки сервиса, но вернуть украшение не удалось. В своем влоге блогер рассказала, что таксист сначала долго не выходил на связь, а потом стал выдвигать разные версии о том, куда могло деться кольцо.

Сейчас ситуацией занимаются правоохранительные органы — по словам Годуновой, по факту пропажи возбуждено уголовное дело.