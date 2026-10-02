Москва2 окт Вести.Сотрудники уголовного розыска УМВД России "Южно-Сахалинск" раскрыли кражу золотого обручального кольца стоимостью 15 350 рублей в одном из торговых центров города, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

С заявлением о краже кольца в полицию обратилась сотрудница ТЦ. Оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 44-летний гражданин иностранного государства, который трудится разнорабочим в этом же торговом центре.

По предварительным данным, мужчина, находясь на своем рабочем месте, заметил на столе ювелирное изделие. Воспользовавшись тем, что обстановка позволяет действовать незаметно, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник положил изделие в карман написали в ведомстве

Похищенное кольцо вернули хозяйке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.