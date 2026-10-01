В Петербурге будут судить женщину, которая нашла на улице кольцо за 852 тыс.

Женщину, подобравшую кольцо с бриллиантом на улице, будут судить в Петербурге В Петербурге будут судить женщину, которая нашла на улице кольцо за 852 тыс.

Москва1 окт Вести.Жительнице Санкт-Петербурга грозит уголовное преследование за то, что она нашла и присвоила найденное на улице кольцо с крупным бриллиантом, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в Telegram-канале.

По данным следствия, жительница Санкт-Петербурга потеряла кольцо с бриллиантом 1,22 карата во время прогулки с супругом. Стоимость украшения - 852 000 рублей.

Однажды, сидя с супругом в машине на Кронверкском проспекте перед походом в кино, девушка сняла украшение, чтобы намазать руки кремом, и положила на колено. Позднее выйдя из машины, Мария забыла про кольцо, а обнаружила пропажу уже в кино. Вернувшись к автомобилю, пара украшение не нашла сказано в сообщении

Его подобрала другая жительница города, она не стала искать хозяйку дорогой находки и решила забрать ее себе. Теперь девушке придется отвечать перед законом: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.