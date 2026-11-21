Роспотребнадзор контролирует ситуацию с багажом на рейсе Казань – Новокузнецк

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с багажом рейса Казань – Новокузнецк Роспотребнадзор контролирует ситуацию с багажом на рейсе Казань – Новокузнецк

Москва21 ноя Вести.Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло на контроль ситуацию с задержкой багажа на рейсе авиакомпании Nordwind Казань – Новокузнецк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают соблюдение авиакомпанией прав пассажиров и требований законодательства о защите прав потребителей говорится в сообщении

Отмечается, что если авиаперевозчик откажет в удовлетворении законных требований пассажиров, то ведомство готово оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей.

Пассажирам рекомендовали сохранить посадочный талон, багажную квитанцию и оформить письменную претензию перевозчику, к которой следует приложить подтверждающие понесенные расходы документы.