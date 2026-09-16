Во Внуково сообщили о неприбытии части багажа на рейсах Turkish Airlines

Часть рейсов из Турции прибыла во Внуково без багажа пассажиров Во Внуково сообщили о неприбытии части багажа на рейсах Turkish Airlines

Москва16 сен Вести.Авиакомпания Turkish Airlines уведомила о неприбытии некоторого количества багажа на ряде рейсов, сообщает аэропорт Внуково в мессенджере MAX.

Там отметили, что недоставленный багаж TK 3178 и TK 3084 из Даламана от 16 сентября уже прибыл, недоставленный багаж с других рейсов ожидается очередными бортами из Турции.

Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время говорится в публикации

Во Внуково также проинформировали, что в случае необходимости ускорить процесс можно лично приехать в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта. Она работает в круглосуточном режиме.

При себе необходимо иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку, напомнили пассажирам.