Москва20 сенВести.Роспотребнадзор признал недопустимым условие о нормах в 5 кг для провоза ручной клади, которое установила авиакомпания "Азимут" для дешевых безбагажных тарифов, сообщает Mash.
Такие правила действуют с 2019 года.
С жалобой в Роспотребнадзор обратился пассажир рейса Челябинск — Минеральные Воды.
Надзор сослался на п. 122 Федеральных авиационных правил, где минимальный бесплатный провоз указан в 10 кг, и потребовал разобраться с нормой ручной кладисказано в сообщении
Если авиакомпания не оспорит предостережение, ей придется менять собственные правила.