Авиакомпании "Азимут" поручили разобраться с нормами ручной клади в 5 кг Mash: условие авиакомпании "Азимут" о нормах ручной клади признали недопустимым

Москва20 сен Вести.Роспотребнадзор признал недопустимым условие о нормах в 5 кг для провоза ручной клади, которое установила авиакомпания "Азимут" для дешевых безбагажных тарифов, сообщает Mash.

Такие правила действуют с 2019 года.

С жалобой в Роспотребнадзор обратился пассажир рейса Челябинск — Минеральные Воды.

Надзор сослался на п. 122 Федеральных авиационных правил, где минимальный бесплатный провоз указан в 10 кг, и потребовал разобраться с нормой ручной клади сказано в сообщении

Если авиакомпания не оспорит предостережение, ей придется менять собственные правила.