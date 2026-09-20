Москва20 сен Вести.Авиакомпания "Азимут" получила предостережение от Роспотребнадзора из-за ограничения веса ручной клади до пяти килограмм, сообщает Mash.

Авиакомпания "Азимут" - российская региональная авиакомпания-лоукостер, базирующаяся на Юге России в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минеральных Водах.

Поводом для предостережения стала жалоба пассажира, который летел из Челябинска в Минеральные Воды. Мужчина посчитал условия в своём билете несправедливыми. Роспотребнадзор после его жалобы признал норму провоза в 5 кг незаконной.

Ведомство сослалось на пункт 122 Федеральных авиационных правил, согласно которому минимальный вес бесплатного провоза составляет 10 кг. Роспотребнадзор обязал перевозчика разобраться с действующими правилами и устранить нарушение.

Норму в пять килограмм "Азимут" установил еще в 2019 году для дешевых тарифов без включенного багажа. Таким образом, пассажиры летали по этим условиям около семи лет - до тех пор, пока один из них не обратился с жалобой, передает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего руководителя группы планирования авиакомпании "Азимут" Максима Пономарева к условному сроку за получение денег от пилотов за выгодные маршруты.