Часть багажа пассажиров рейса Казань – Новокузнецк не была загружена на борт Пассажиры рейса Казань – Новокузнецк получат свой багаж в течение суток

Москва21 ноя Вести.Часть багажа пассажиров рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), прилетевших из Казани в Новокузнецк, не была загружена на борт. Причиной стало превышение коммерческой загрузки самолета, сообщил перевозчик в MAX.

21 ноября в связи с превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пассажиров не была отправлена рейсом N4-753 из Казани в Новокузнецк… В течение суток багаж будет доставлен в Новокузнецк говорится в мессенджере

Авиакомпания и аэропорт "Казань" предпринимают все необходимые меры для оперативной доставки багажа другим рейсом перевозчика, заявили в Nordwind. Дополнительную информацию пассажиры могут получить через справочную службу аэропорта Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что часть пассажиров, прилетевших на открытие горнолыжного сезона в курорте Шерегеш, остались без багажа.