Москва21 нояВести.Часть багажа пассажиров рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), прилетевших из Казани в Новокузнецк, не была загружена на борт. Причиной стало превышение коммерческой загрузки самолета, сообщил перевозчик в MAX.
21 ноября в связи с превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пассажиров не была отправлена рейсом N4-753 из Казани в Новокузнецк… В течение суток багаж будет доставлен в Новокузнецкговорится в мессенджере
Авиакомпания и аэропорт "Казань" предпринимают все необходимые меры для оперативной доставки багажа другим рейсом перевозчика, заявили в Nordwind. Дополнительную информацию пассажиры могут получить через справочную службу аэропорта Новокузнецка.
Ранее сообщалось, что часть пассажиров, прилетевших на открытие горнолыжного сезона в курорте Шерегеш, остались без багажа.