Москва29 сенВести.Авиакомпания Turkish Airlines уведомила администрацию аэропорта Внуково о неприбытии части багажа рейсов из Даламана. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Уважаемые пассажиры! Авиакомпания Turkish Airlines уведомила аэропорт Внуково о неприбытии некоторого количества багажа на рейсах из Даламана 29.09.2026: ТК 3178 и ТК 3084говорится в канале аэропорта на платформе MAX
В администрации авиагавани уточили, что недоставленный багаж, как ожидается, прибудет рейсом TK 419 в 05.00 29 сентября, и рекомендовали следить за сообщениями от авиакомпании.