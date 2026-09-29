Turkish Airlines уведомила об опоздавшем во Внуково багаже рейсов из Даламана

Багаж рейсов Turkish Airlines не долетел до Внуково Turkish Airlines уведомила об опоздавшем во Внуково багаже рейсов из Даламана

Москва29 сен Вести.Авиакомпания Turkish Airlines уведомила администрацию аэропорта Внуково о неприбытии части багажа рейсов из Даламана. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уважаемые пассажиры! Авиакомпания Turkish Airlines уведомила аэропорт Внуково о неприбытии некоторого количества багажа на рейсах из Даламана 29.09.2026: ТК 3178 и ТК 3084 говорится в канале аэропорта на платформе MAX

В администрации авиагавани уточили, что недоставленный багаж, как ожидается, прибудет рейсом TK 419 в 05.00 29 сентября, и рекомендовали следить за сообщениями от авиакомпании.