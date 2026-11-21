SHOT: в аэропорту Новокузнецка около 150 пассажиров остались без багажа

Прилетевшие в Шерегеш из Казани авиапассажиры остались без багажа SHOT: в аэропорту Новокузнецка около 150 пассажиров остались без багажа

Москва21 ноя Вести.В аэропорту Новокузнецка около 150 пассажиров, прилетевших на горнолыжный курорт Шерегеш, который открывается сегодня, остались без багажа. Под данным SHOT, вещи не погрузили в самолет.

По словам пассажиров рейса Казань - Новокузнецк, в аэропорту людям сказали, что багаж забыли погрузить в аэропорту вылета. Горячая линия авиакомпании Nordwind не отвечает. На стойке информации в аэропорту людей заставили писать заявление.

Дату доставки багажа никто не может назвать даже примерно.