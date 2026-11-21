Москва21 нояВести.В аэропорту Новокузнецка около 150 пассажиров, прилетевших на горнолыжный курорт Шерегеш, который открывается сегодня, остались без багажа. Под данным SHOT, вещи не погрузили в самолет.
По словам пассажиров рейса Казань - Новокузнецк, в аэропорту людям сказали, что багаж забыли погрузить в аэропорту вылета. Горячая линия авиакомпании Nordwind не отвечает. На стойке информации в аэропорту людей заставили писать заявление.
Дату доставки багажа никто не может назвать даже примерно.