Туристка вернулась из поездки в Германию с 55 чемоданами

Москва1 июн Вести.Курьезный случай произошел на границе ФРГ и Швейцарии. Здесь 31 мая таможенники остановили машину и транспортный фургон. На автомобиле жительница Швейцарии возвращалась из отпуска, проведенного ею в Германии.

Женщина пояснила, что возвращается домой с багажом. Она выгрузила на проверку 55 чемоданов, сообщает газета Bild.

У женщины было 55 чемоданов, каждый из которых был просканирован рентгеновским аппаратом отметило издание

Сотрудники погранперехода у коммуны Тайнген проверили весь багаж. При сканировании чемоданов, многие из которых были на колесиках, ничего подозрительного обнаружено не было. В чемоданах находились лишь личные вещи путешественницы.

По законам Швейцарии, жители Конфедерации могут беспошлинно ввозить личные вещи, если они взяли их с собой при выезде из страны. А путешествовать, также согласно закону, можно с любым количеством взятого багажа. Случай со швейцаркой озадачил сотрудников таможни, но ничего предосудительного в багаже найдено не было, поэтому возражений у таможни на пересечение границы не последовало. Такой многочисленный багаж швейцарские пограничники сочли простой женской причудой.

Другое дело – вывоз культурных ценностей. Один из таких случаев был пресечен на смоленской таможне. В феврале этого года здесь попытались вывезти 144 монеты Германской империи в багажнике легковой машины. Попытка контрабанды на миллион рублей была пресечена.