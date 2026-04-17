Москва17 апрВести.Сотрудники польской погранслужбы задержали гражданку Украины на пункте пропуска "Медыка – Шегини" из-за обнаружения в ее багаже доллара США достоинством 100 долларов с повышенным радиационным излучением.
Женщина везла в багаже $9,9 тыс. Проверка с помощью оборудования показала, что одна из купюр в 1,9 тыс. раз превышала фоновый уровень излучения. Было установлено, что радиация была связана с изотопом, используемым в медицине, — информирует погранслужба Польши.
Путешественница пояснила наличие крупной суммы планами на покупку автомобиля. В результате радиоактивную банкноту конфисковали, а женщине запретили въезд в страну.