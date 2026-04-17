В Польше у украинки изъяли радиоактивную купюру и запретили ей въезд в страну Польские пограничники изъяли у украинки радиоактивную купюру номиналом $100

Москва17 апр Вести.Сотрудники польской погранслужбы задержали гражданку Украины на пункте пропуска "Медыка – Шегини" из-за обнаружения в ее багаже доллара США достоинством 100 долларов с повышенным радиационным излучением.

Женщина везла в багаже $9,9 тыс. Проверка с помощью оборудования показала, что одна из купюр в 1,9 тыс. раз превышала фоновый уровень излучения. Было установлено, что радиация была связана с изотопом, используемым в медицине, — информирует погранслужба Польши.

Путешественница пояснила наличие крупной суммы планами на покупку автомобиля. В результате радиоактивную банкноту конфисковали, а женщине запретили въезд в страну.