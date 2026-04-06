Немцы искали пасхальные яйца, а нашли флакон с радиоактивным веществом

Москва6 апр Вести.Двое жителей Германии, которые искали пасхальные яйца на окраине города Файхинген-на-Энце, обнаружили белый пластиковый флакон с красной крышкой и надписью "Полоний-210". Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

Флакон с потенциально опасным содержимым обнаружили 5 апреля. Мужчины немедленно вызвали экстренные службы.

На место прибыли около 138 спасателей и 41 единица техники, включая отряд радиационной защиты. Министерство охраны окружающей среды изъяло флакон и обеспечило его безопасную транспортировку. Нашедшие емкость мужчины не пострадали.

Этикетка не просто нацарапана от руки; она четко и официально обозначена прокомментировал находку представитель пожарной службы

По его словам, вес флакона (около 200 граммов) соответствует плотности полония-210. Эксперты полагают, что в емкости действительно находится чрезвычайно опасный радиоактивный элемент.

По данным Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, полоний-210 наиболее опасен при вдыхании или попадании в открытые раны. Однако первые замеры в районе обнаружения флакона показали отрицательный результат, оцепление снято. Окончательное заключение будет сделано после завершения экспертизы.

