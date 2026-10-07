Россиянам назвали востребованные направления для осенних путешествий по стране Эксперт Любимова отметила востребованные направления для туров по России осенью

Москва7 окт Вести.Осенью для путешествий по России востребованы разнообразные направления, выбор которых определяется потребностями туристов и составом их групп. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказала член Русского географического общества и эксперт по туризму Юлия Любимова.

Она рассказала об осенних туристических предпочтениях россиян.

Осенью востребованы разные сценарии. Среди природных направлений… у нас сейчас выделяются Карелия, Алтай, Байкал, Приморье, Сахалин и путешествие за Северным сиянием в Мурманской области… Октябрь подходит для Калининградской области – здесь можно посетить Куршскую косу, послушать органный концерт и увидеть штормовую Балтику… Востребованы комбинированные маршруты по Золотому и Серебряному кольцам. До завершения навигации у нас сохраняется интерес к круизам по Волге рассказала специалист

Также эксперт описала портрет осеннего туриста в России.

Аудитория зависит сильно от формата поездки. На экскурсионные выходные… едут парами, едут с друзьями, либо одиночки присоединяются к группе. Семьи с детьми чаще выбирают программы без серьезной физической нагрузки… Гастрономические музеи и мастер-классы позволяют сразу заинтересовать несколько поколений… Есть отдельный устойчивый сегмент – короткие путешествия на выходные, до них сравнительно легко добраться, не нужен отпуск подчеркнула Любимова

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили о схемах мошенников, которые могут прислать гражданам, покупающим тур, сообщения о якобы проблемах с бронью и требованием внести дополнительные средства.