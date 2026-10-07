Москва7 октВести.Осенью для путешествий по России востребованы разнообразные направления, выбор которых определяется потребностями туристов и составом их групп. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказала член Русского географического общества и эксперт по туризму Юлия Любимова.
Она рассказала об осенних туристических предпочтениях россиян.
Осенью востребованы разные сценарии. Среди природных направлений… у нас сейчас выделяются Карелия, Алтай, Байкал, Приморье, Сахалин и путешествие за Северным сиянием в Мурманской области… Октябрь подходит для Калининградской области – здесь можно посетить Куршскую косу, послушать органный концерт и увидеть штормовую Балтику… Востребованы комбинированные маршруты по Золотому и Серебряному кольцам. До завершения навигации у нас сохраняется интерес к круизам по Волгерассказала специалист
Также эксперт описала портрет осеннего туриста в России.
Аудитория зависит сильно от формата поездки. На экскурсионные выходные… едут парами, едут с друзьями, либо одиночки присоединяются к группе. Семьи с детьми чаще выбирают программы без серьезной физической нагрузки… Гастрономические музеи и мастер-классы позволяют сразу заинтересовать несколько поколений… Есть отдельный устойчивый сегмент – короткие путешествия на выходные, до них сравнительно легко добраться, не нужен отпускподчеркнула Любимова
Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили о схемах мошенников, которые могут прислать гражданам, покупающим тур, сообщения о якобы проблемах с бронью и требованием внести дополнительные средства.