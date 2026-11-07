Сенатор Кувшинова рассказала о росте популярности экологического туризма в РФ Сенатор Кувшинова: число интересующихся экотуризмом людей утроилось за пять лет

Москва7 ноя Вести.Численность людей, занимающихся экологическим туризмом в России, за последние пять лет выросла более чем в три раза. Об этом ИС "Вести" рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова.

Она подчеркнула важность соблюдения баланса между сохранением экологии и развитием туристической сферы.

Мы видим очень большой запрос со стороны граждан нашей страны, причем разновозрастных, на экологический туризм. И за последние пять лет численность людей, которые зашли, назовем так, в экологический туризм или пользуется этим, увеличилась более чем в три раза. Вместе с тем очень важно понимать эту грань, где сохраняется экология и где развивается туристическая сфера. Сегодня многое сделано, сегодня есть правила игры на особо охраняемых природных территориях рассказала Кувшинова

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