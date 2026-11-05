Россияне стали на 11% чаще выбирать для отдыха юрты, чумы и терема Директор рассказал какое жилье для отдыха выбирают россияне

Москва5 ноя Вести.Россияне сейчас выбирают для отдыха необычные форматы размещения – юрты, чумы, избы и терема. Об этом ИС "Вести" сообщил директор по маркетингу Леонид Симаков.

По его словам, спрос на проживание в таких жилищах очень вырос за год.

Россияне все чаще выбирают для отдыха не только отели, но и юрты, чумы, избы, терема. Число покупок, услуг, проживания в таких традиционных форматах жилищ выросло на 11% год к году пояснил Симаков

Как рассказал председатель комитета ТПП по туризму Юрий Барзыкин, особой популярностью пользуются северно-западные направления.

Очень интересны, конечно, и Северо-Запад, Карелия, Ленинградская область, Северный Кавказ со своим многообразием практически все республики. Краснодарский край среди лидеров, Алтайский край, то есть практически везде подчеркнул Барзыкин

Также отмечается, что проживание в традиционных жилищах позволяет не просто сменить обстановку, но и погрузиться в местную культуру, попробовать незнакомую кухню и по-новому взглянуть на страну.