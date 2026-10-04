В АТОР перечислили топ схем мошенников для обмана туристов АТОР: мошенники обманывают туристов под предлогом необходимости доплаты за тур

Москва4 окт Вести.Мошенники могут присылать россиянам, покупающим тур, сообщения о якобы проблемах с бронью и необходимости доплатить. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в комментарии РИА Новости.

В АТОР сообщили, что туристы должны соблюдать меры цифровой гигиены и знать распространенные мошеннические схемы.

Любое сообщение о проблеме с бронью и необходимости доплаты проверяйте через вашего турагента, официальных представителей туроператора, отеля или авиакомпании сказали в АТОР

Собеседники агентства указали на то, что не стоит переходить по ссылкам из письма или сообщения от неизвестных людей и организаций. В АТОР отметили, что никогда нельзя вносить плату за тур, билет или отель на карту физического лица. В Ассоциации порекомендовали использовать только официальные платежные шлюзы компаний и банковские платежные ссылки известных банков или СБП.

Специалисты назвали спешку красным флагом. В АТОР указали, что у мошенников есть и другая схема – они придумывают аферу о "необходимости доплаты" перед вылетом и высылают жертве ссылку на фишинговый сайт.

Кроме того, в АТОР сообщили, что не стоит обманываться сообщениями о "горящих предложениях" в мессенджерах и соцсетях, о скидках в 50-80%. Аферисты общаются только в мессенджерах, чтобы оставаться анонимными, торопят жертву, требуют предоплату, а после перевода средств исчезают.

Помимо этого, у мошенников есть и другая схема. Они могут направлять письма якобы от имени европейских структур с требованием заполнить "декларацию" перед вылетом и "оплатить сбор". В АТОР сообщили, что в Евросоюзе нет платной онлайн-регистрации для въезда. Получить полезную информацию можно на сайте консульства.

Также мошенники используют и такую схему обмана, как создание сайтов-двойников, копирующих официальные ресурсы авиакомпаний, отелей, агрегаторов с заниженными ценами. При этом аферисты даже могут оформить бронь в отеле для жертвы, но на невыгодных условиях и без договора.

Ранее россиянам перечислили признаки мошеннических турфирм.