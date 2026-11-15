Аналитики предупредили о мошеннической схеме со слотами для регистрации брака Мошенники придумали схему обмана с фейковыми слотами для регистрации брака

Москва15 ноя Вести.Мошенники используют для обмана россиян схему с фейковыми слотами для регистрации брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием сезона бронирования дат, времени и мест для регистрации брака в 2027 году. Злоумышленники предлагают выкупить у них подходящий по времени и месту слот под видом сотрудников ЗАГС цитирует сообщение агентство

Уточняется, что злоумышленники играют на желании пар выбрать удобную дату и красивое место в условиях высокого спроса. Они звонят, предлагают "забронировать" нужные день и время за отдельную плату, а потом присылают ссылку для перевода денег.

После оплаты жертве приходит фальшивое подтверждение нужного места и времени, но на самом деле бронирования нет – мошенники крадут деньги и перестают выходить на связь.