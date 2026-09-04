Москва4 сен Вести.Количество россиян, которые рассматривают дачу как финансовый актив, наряду с квартирой и автомобилем, стало почти вдвое больше. Это следует из результатов исследования "Выберу.ру".

Примерно 41% владельцев дач считают загородный дом одним из своих финансовых активов наряду с квартирой, автомобилем, накоплениями и другими ценностями, при этом годом ранее таких россиян было почти вдвое меньше – 23% цитирует текст документа РИА Новости

Россияне также стали рассматривать собственные вложения в дачу с точки зрения стоимости объекта в будущем. Треть участников опроса заявили, что считают ремонт и улучшение самого дома наиболее полезными инвестициями. Из них 25% предпочитают вкладываться в инженерные системы и коммуникации, 23% – в благоустройство участка, а 18% – в мебель и бытовую технику.

Еще 38% опрошенных считают оправданной тратой больших средств на материалы и оборудование, если это увеличит срок службы дома. 34% готовы переплатить за готовые решения, благодаря которым объект станет более привлекательным для следующего владельца.

На улучшение загородного дома и участка "дачники" в среднем готовы потратить 76 тыс. рублей в течение ближайшего года. Почти половина – 46% – намерены уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. Каждый третий готов потратить до 100 тысяч рублей, а 19% рассматривают расходы выше этой суммы.