Москва11 авг Вести.В России наблюдается высокий интерес к лошадям. К покупке собственного животного следует подойти осознанно, заявила ИС "Вести" руководитель конного клуба Инга Экзархо.

Содержание лошади требует серьезной ответственности и крупных финансовых затрат. В качестве альтернативы можно выбрать разовые конные прогулки или регулярные занятия, отметила она.

Всегда можно прийти в клуб и взять лошадь в аренду. Лошадка будет клубная, но вы сможете на ней ездить, и лошадка будет закреплена за вами по определенным дням. Пообщавшись с лошадью, поездив на ней, вы поймете, нужна ли вам лошадка в этой жизни