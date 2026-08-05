Москва5 авг Вести.Россияне все больше времени хотят проводить со своими питомцами и приходят с ними в кафе, отели и другие заведения. Представители бизнеса со своей стороны подстраиваются под запрос своих посетителей и создают условия для комфортного пребывания четвероногих гостей. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач Дмитрий Челночников.

Одним из первых на тренд pet‑friendly, как отметил эксперт, отреагировал ресторанный бизнес.

У нас, согласно переписи домашних животных, из года в год в стране растет количество собак и кошек. И сегодня мы уже говорим не только про количественные изменения, не только о том, что у нас больше половины семей сейчас имеют кошек и собак, но скорее и про изменения качественные, что люди все больше и больше воспринимают животных как членов семьи, полноценных членов семьи, и хотят проводить с ними больше времени. И то же самое мы видим, например, в ресторанах, что главное изменение — не только количественное…, но это и качество сервиса. То есть, если раньше было достаточно просто разрешить вход с собакой, то сегодня предлагаются миски с водой, лежанки, лакомства. Иногда отдельные меню, многие обучают персонал правилам взаимодействия с животными. отметил Челночников

По словам специалиста, представители бизнеса осознают, что ориентир на спрос и их потребности хозяев питомцев позволяет повысить клиентопоток.

Мы в нашем центре проводили исследования того, как развивают бизнесы различные dog-friendly места, кафе, рестораны, отели. Мы опрашивали в том числе и владельцев бизнеса, и действительно, им это очень важно… Мы видим, что люди с животными хотят приходить с ними в кафе и в отели и больше проводить с ними времени. И с другой стороны, бизнес это понимает и стремится сделать так, чтобы люди к ним приходили добавил он

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