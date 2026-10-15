Москва15 окт Вести.При развитии придорожной инфраструктуры государство будет предъявлять определенные требования к качеству сервиса, заявил в интервью ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин. Он также отметил, что на некоторых трассах есть острая необходимость развития придорожного сервиса.

По словам главы Минтранса, на федеральных дорогах в отличие от платных трасс придорожный сервис до сих пор развивался не слишком активно.

Одна из причин этого — то, что до последнего времени у дорожников не было полномочий по развитию придорожной сети. Единственное полномочие, которое у коллег было — это согласовать подъездную дорогу к объекту. А что это за объект, достойный ли это объект… - может, объект, скажем так, недостаточного качества дорожного сервиса, с туалетом на улице и так далее. Вот сегодня такие полномочия у наших дорожников появляются. И, безусловно, если кто-то хочет присоединиться к нашей дороге, мы должны понимать - а что это за люди, а насколько качественный сервис они будут оказывать. Это будут, естественно, компании, это будет бизнес, никто бизнес ограничивать здесь не будет, но определенные требования к качеству сервиса, конечно, мы будем предъявлять подчеркнул Никитин

При этом в некоторых регионах задачи по развитию придорожного сервиса стоят острее, чем в других, указал министр.

У нас есть дороги, особенно в Сибири, где на многие сотни километров нет нормальной заправки, нормального кафе, нормального места, где можно переодеть ребенка. Вот эти задачи сегодня стоят, и Федеральное дорожное агентство активно этим занимается сказал Никитин

Ранее заместитель гендиректора ФАУ "РОСДОРНИИ" Антон Журавлев отметил в беседе с ИС "Вести", что дорожная отрасль сегодня лидирует в области цифровой трансформации в РФ.