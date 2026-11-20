Москва20 ноя Вести.Российская транспортная система должна бесшовно объединять различные виды транспорта в единый механизм, чтобы сократить время в пути и сделать поездки максимально удобными для пассажиров. Об этом вице-премьер РФ Андрей Никитин рассказал в интервью информационной службе "Вести".

На что направлена транспортная стратегия – это время. И здесь очень важна увязка, да, мультимодальность, то есть чтобы городской транспорт, ВСМ (высокоскоростная магистраль) или самолет работали вместе, максимально бесшовно, использовалась биометрия, как можно меньше ограничений было для пассажира, и все это за счет цифровизации можно было бы сбить в такой единый транспортный механизм, по сути дела, единую транспортную систему