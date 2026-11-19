Стало известно, на что делается упор в транспортной стратегии России Никитин: в транспортной стратегии сейчас делается упор на семейноцентричность

Москва19 ноя Вести.Семейноцентричность является приоритетом в текущей российской транспортной стратегии. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Отвечая на вопрос о главных приоритетах в сфере транспорта, вице-премьер отметил, что сейчас гораздо быстрее, чем раньше, развиваются автономные беспилотные технологии. Кроме того, отметил он, Восточный коридор, коридор Север - Юг приобрели большую актуальность.

Безусловно, очень важна человекоцентричность, на это делается особый акцент, и, конечно, семейноцентричность. Если вы обратите внимание, все компании сегодня на выставке представили свои предложения того, как они будут развивать сервис для семей с детьми. Это и ж/д с вагоном с игровой комнатой, аэропорты сегодня этим активно занимаются сказал Никитин

Вице-премьер добавил, что особенно важным становится понимание единой транспортной системы.

Ранее Никитин указал на высокую значимость проекта, связанного с доставкой грузов и товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).