Москва19 ноя Вести.Международные транспортные коридоры России по скорости и стоимости перевозок являются одними из наиболее эффективных в Евразии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, иностранные грузоотправители проявляют интерес к Северному морскому пути и российским железнодорожным маршрутам. На этих направлениях растут объемы перевозок, в том числе грузов иностранного происхождения.

На самом деле наша логистическая система, наши международные коридоры, если брать скорость, брать тарифы, это довольно-таки конкурентные маршруты в Евразии, наверное, самые эффективные маршруты отметил Никитин

Вице-премьер также обратил внимание на развитие конкурирующих маршрутов, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который соединяет Китай с Турцией через страны Азии. По его словам, участники этого направления также совершенствуют логистику и внедряют цифровые сервисы. Никитин подчеркнул, что России необходимо продолжать модернизацию собственных коридоров, чтобы сохранять их конкурентоспособность.

Сегодня наши коридоры самые конкурентные. Но если мы не будем дальше их развивать, если мы не будем повышать пропускную способность, заниматься внедрением автономных технологий и, конечно, упрощать документооборот, это когда-то пройдет сказал он

Никитин также подчеркнул, что в транспортной стратегии сейчас делается упор на семейноцентричность.