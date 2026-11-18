Москва18 ноя Вести.Россия может предложить странам-участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) безопасные пути для доставки грузов, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Многие привычные маршруты перегружены или охвачены конфликтами​​​, отметил Бердыев.

В этих условиях особенно востребованы эффективные альтернативы. Россия способна их предложить приводит РИА Новости слова Бердыева

Россия создает трансконтинентальные транспортные пути, в том числе Северный морской путь (СМП), международный коридор "Север-Юг" и Восточный полигон железных дорог, подчеркнул дипломат.

В АТЭС входят Россия, Австралия, Вьетнам, Бруней, Гонконг, Индонезия, Китай, Канада, Южная Корея, Мексика, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Папуа-Новая Гвинея, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Чили и Япония.

Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне (Китай).