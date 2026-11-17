Москва17 ноя Вести.Заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин подчеркнул высокую значимость проекта по доставке грузов и товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Для нас это возможность посмотреть, как беспилотники могут заниматься доставкой, доставкой коммерческих грузов и также доставкой срочных грузов, например, лекарств, крови и так далее. Плюс отдельно это история дальней доставки для труднодоступных мест, опять-таки посылок, каких-то важных срочных грузов. Очень важно посмотреть, как это все работает в комплексе. Не отдельные какие-то испытания, да, а вот в целом с точки зрения экономики города, экономики региона сказал Никитин

Минтранс РФ запускает масштабный пилотный проект по регулярной доставке грузов с помощью дронов в пяти регионах страны. В рамках эксперимента, рассчитанного до конца 2027 года, беспилотники будут доставлять продукты, медикаменты и посылки.