Стало известно, как дроны будут доставлять лекарства в удаленные поселки ФЦ БАС: медицинские дроны будут доставлять лекарства в автоматическом режиме

Москва8 ноя Вести.Медицинские дроны будут осуществлять доставку лекарств в удаленные населенные пункты в автоматическом режиме при помощи спутников. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель генерального директора Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) Игорь Демин.

Сам маршрут беспилотник, конечно, в таких сценариях должен выполнять в автоматическом режиме, используя встроенную внутреннюю навигацию. Эта навигация может быть с использованием спутников, а может быть с использованием локальной навигации, например, по датчикам на Земле. Или по подстилающей навигации, когда внутри беспилотника находится специальная программа, которая анализирует то, что видит беспилотник камерами и ориентируется на местности, привязываясь к конкретной точке рассказал он

Во время сложных погодных условий к управлению беспилотником будет непосредственно подключаться оператор с земли.

В сложных погодных метеоусловиях возможен перехват управления беспилотником специальным оператором так называемым внешним пилотом, который при сильном ветре или иных ограничениях может вручную взлететь на беспилотнике или посадить его уточнил Демин

Ранее сообщалось, что доставка медицинских грузов при помощи беспилотников будет особенно востребована в Зауралье, Арктике и на Дальнем Востоке.

30 ноября в России вступит в силу ГОСТ на доставку медицинских грузов беспилотной авиацией. Новый стандарт распространяется на эксплуатантов беспилотных авиационных систем, которые доставляют медгрузы, а также на оборудование и транспортировочные процессы. Стандарт предусматривает требования к соблюдению температурного режима, обязательную дезинфекцию грузовых отсеков и необходимость квалификации и валидации термоконтейнеров и систем мониторинга.