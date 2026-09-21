Эксперт рассказал о новых способах фиксирования нарушения на участках Эксперт Чернов: с 1 октября дроны смогут проверять земельные участки

Москва21 сен Вести.С 1 октября при проведении надзорных мероприятий на земельных участках будут использоваться беспилотники и данные, полученные со спутников. Об этом рассказал руководитель кадастровой компании "Кадастр-Про" Павел Чернов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что эта технология применяется давно, но официальный статус получит лишь с 1 октября.

Раньше законодательство не знало такого доказательства, как снимок с дрона. Сейчас, если с дрона зафиксировано нарушение, инспектор обязан либо выдать предостережение о недопустимости нарушения, либо возбудить дело об административном правонарушении и провести полноценную проверку: выйти на место, установить границы, собственника, состав вины, состав административного правонарушения и составить протокол сказал эксперт

По его словам, погрешность дронов во время съемки составляет максимум полметра.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС на Камчатке планируют использовать дрон для поиска пропавшего туриста из Израиля.