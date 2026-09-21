Москва21 сенВести.С 1 октября при проведении надзорных мероприятий на земельных участках будут использоваться беспилотники и данные, полученные со спутников. Об этом рассказал руководитель кадастровой компании "Кадастр-Про" Павел Чернов.
В беседе с "Известиями" он отметил, что эта технология применяется давно, но официальный статус получит лишь с 1 октября.
Раньше законодательство не знало такого доказательства, как снимок с дрона. Сейчас, если с дрона зафиксировано нарушение, инспектор обязан либо выдать предостережение о недопустимости нарушения, либо возбудить дело об административном правонарушении и провести полноценную проверку: выйти на место, установить границы, собственника, состав вины, состав административного правонарушения и составить протоколсказал эксперт
По его словам, погрешность дронов во время съемки составляет максимум полметра.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС на Камчатке планируют использовать дрон для поиска пропавшего туриста из Израиля.