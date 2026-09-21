Москва21 сенВести.Ночью 21 сентября спасатели отправились на поиски туриста из Израиля, который не вышел на связь в Камчатском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Вечером 20 сентября зарегистрированный в МЧС России турист из Израиля в установленный срок не вышел на связь и не сообщил о завершении своего туристического маршрутаотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что мужчина совершал поход по маршруту вулкан Горелый — вулкан Мутновский — Мутновская ГеоЭС. Сейчас специалисты МЧС обследуют весь путь туриста, они планируют использовать дроны для поиска пропавшего.