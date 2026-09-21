На Камчатке турист из Израиля не вышел на связь, спасатели обследуют его маршрут

МЧС: на Камчатке спасатели ищут пропавшего туриста из Израиля На Камчатке турист из Израиля не вышел на связь, спасатели обследуют его маршрут

Москва21 сен Вести.Ночью 21 сентября спасатели отправились на поиски туриста из Израиля, который не вышел на связь в Камчатском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Вечером 20 сентября зарегистрированный в МЧС России турист из Израиля в установленный срок не вышел на связь и не сообщил о завершении своего туристического маршрута отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что мужчина совершал поход по маршруту вулкан Горелый — вулкан Мутновский — Мутновская ГеоЭС. Сейчас специалисты МЧС обследуют весь путь туриста, они планируют использовать дроны для поиска пропавшего.