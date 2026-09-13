Москва13 сенВести.В Камчатском крае пропал мужчина, двигавшийся отдельно от туристической группы в районе вулкана Плоский Толбачик. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Камчатские спасатели выдвинулись на поиски мужчины, пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик. Сигнал поступил в службу 112 поздно вечером 13 сентября. Стало известно, что мужчина совершал свой поход самостоятельно, двигаясь недалеко от отдельной тургруппы. Через какое-то время туристы потеряли мужчину из видимостиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Туристы безуспешно пытались самостоятельно найти пропавшего, после чего обратились за помощью в экстренные службы.