Для поиска туриста в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке подняли авиацию

На Камчатке подняли авиацию для поиска туриста в районе вулкана Плоский Толбачик Для поиска туриста в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке подняли авиацию

Москва14 сен Вести.Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски туриста, пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туриста, пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик. С собой у спасателей все необходимое оборудование для возможного оказания помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, информация о пропаже туриста поступила поздно вечером 13 сентября. В экстренные службы обратились участники тургруппы, совершающей поход в районе вулкана Плоский Толбачик, так как потеряли из виду мужчину, который путешествовал самостоятельно. Ночью 14 сентября в район поиска была направлена наземная сводная группировка спасателей.