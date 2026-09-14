На Камчатке найден турист, пропавший в районе вулкана Плоский Толбачик

МЧС: пропавший турист на Камчатке найден волонтерами На Камчатке найден турист, пропавший в районе вулкана Плоский Толбачик

Москва14 сен Вести.На Камчатке найден турист, который ранее пропал в районе вулкана Плоский Толбачик. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Пропавший найден волонтерами, жив, в медпомощи не нуждается отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что мужчина шел по маршруту отдельно от туристической группы. Через некоторое время участники похода потеряли товарища из вида. Туристы обратились в экстренные службы. 14 сентября вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски туриста.