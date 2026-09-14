Москва14 сенВести.На Камчатке найден турист, который ранее пропал в районе вулкана Плоский Толбачик. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Пропавший найден волонтерами, жив, в медпомощи не нуждаетсяотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Ранее сообщалось, что мужчина шел по маршруту отдельно от туристической группы. Через некоторое время участники похода потеряли товарища из вида. Туристы обратились в экстренные службы. 14 сентября вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски туриста.