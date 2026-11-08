В ФЦМК заявили о проработке использования беспилотников в телемедицине

В России думают о применении дронов в телемедицинских консультациях В ФЦМК заявили о проработке использования беспилотников в телемедицине

Москва8 ноя Вести.Беспилотники могут начать применять при проведении телемедицинских консультаций в удаленных населенных пунктах в России. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф Александр Максачук.

По его словам, прорабатываются два сценария применения медицинских дронов совместно с Федеральным центром беспилотных авиационных систем.

Согласно первому сценарию, это доставка медикаментов и биологических материалов. Согласно второму, это обеспечение связью в отдаленных моментах, где происходят чрезвычайные ситуации, то есть с помощью БПЛА можно организовать покрытие связью для мобильной бригады, которая туда выезжает. А также провести телемедицинскую консультацию пациентов в непосредственном участии рядом с ними беспилотного летательного аппарата рассказал Максачук

Для организации подобных телемедицинских консультаций будут использоваться гражданские версии FPV-дронов, уточнил он.

Соответственно, применяются немножко другие беспилотные летательные аппараты, больше похожие на FPV. Они более юркие и способны проникать, в том числе внутрь автотранспорта, который мог потерпеть аварию и тому подобное добавил Максачук

Ранее сообщалось, что медицинские дроны будут осуществлять доставку лекарств в удаленные населенные пункты автоматически при помощи спутников.