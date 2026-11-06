Поликлиникам могут разрешить дистанционно наблюдать пациентов с гипертензией Минздрав предложил дистанционно наблюдать пациентов с диабетом и гипертензией

Москва6 ноя Вести.Организовать в поликлиниках дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом предложили в Министерстве здравоохранения РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Согласно предложенным в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" изменениям, за поликлиниками закрепят возможность оказания терапевтической помощи с применением телемедицинских технологий.

При организации дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом медицинские организации могут оснащать поликлинические подразделения, оказывающие медицинскую помощь, медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных, количество которых определяется исходя из количества пациентов, подлежащих обеспечению дистанционным наблюдением состояния здоровья говорится в документе

Там также указано, что терапевт при необходимости может оформить направление к профильному врачу, после чего так же дистанционно вести наблюдение и лечение.

Кроме того, медпомощь смогут предоставлять по месту жительства (пребывания) пациента. Это предусмотрено при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, в том числе в случае вызова медработника.