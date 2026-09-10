Москва10 сен Вести.Цифровые ассистенты, внедренные в московских поликлиниках, освобождают участковых врачей от бумажной рутины, позволяя больше времени общаться с пациентом. Об этом ИС "Вести" заявила директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова.

Такие инструменты позволяют врачу больше разговаривать с пациентом, и меньше уткнувшись в компьютер, что-то там печатать. Выигрывают оба: и врач, и пациент. Как раз врач будет больше разговаривать с пациентом, а всю оформительскую часть приема возьмет на себя искусственный интеллект сказала она

Леквашова добавила, что в конце приема врач должен обязательно проверить все, что записал искусственный интеллект.

Важным элементом является проверка врачом качества заполнения документа … С одной стороны, хорошо, что во время приема врач не тратит на это время, но в любом случае надо учитывать, что после того, как пациент уже ушел, врачу все равно придется проверить все то, что насочинял искусственный интеллект отметила Левашова

В московских поликлиниках участковым врачам начали помогать цифровые ассистенты. ИИ-помощник в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента, а также заполняет протокол приема. Он вносит туда сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах и рекомендациях.