В Госдуме рассказали о новом порядке проведения диспансеризации в 2027 году Депутат Огуль: планируется расширить набор исследований при диспансеризации

Москва5 ноя Вести.В России изменится порядок проведения диспансеризации и медицинского осмотра взрослого населения. В программу планируют включить исследования на выявление рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, обновленный регламент может вступить в силу с 1 марта 2027 года отметил парламентарий

По его словам, среди ключевых изменений — однократный анализ крови на уровень липопротеида (а) при профилактическом медосмотре. Такое исследование позволит оценить индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в программу диспансеризации планируется включить низкодозовую компьютерную томографию для граждан от 50 лет. Этот метод скрининга необходим для раннего выявления рака легкого.

Депутат подчеркнул, что ранняя диагностика помогает избежать тяжелых последствий заболеваний. Чем раньше выявлена склонность к сердечно-сосудистым патологиям или другим серьезным состояниям, тем выше вероятность сохранить здоровье человека.